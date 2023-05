Documentario e dibattito

Si parlerà di sanità pubblica oggi alle 16.30 presso la sala Convegni dell’Hotel Progresso. Durante l’incontro, organizzato da Sinistra Italiana, verrà proiettato il film documentario ‘C’era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando’ diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre e narrato da Peppino Mazzotta: l’opera racconta la lotta di una comunità per il diritto alla salute e per una sanità garantita a tutti. Il documentario è ambientato in un paesino della Calabria affacciato sul Mar Jonio, dove un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare contro la chiusura di un ospedale: lo fanno occupando il nosocomio, con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. "Nel frattempo – scrivono i referenti di Sinistra Italiana - alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta della comunità locale". Al termine della proiezione ne discuteranno Giorgio Mancini di Sinistra Italiana, Nicola Baiocchi Presidente del Comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’, Viola Rossi Segretaria Funzione Pubblica Cgil, Giovanni Paglia della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.