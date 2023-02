Dodicenne trovato morto: oggi funerali

Nel primo pomeriggio di ieri il medico legale nominato dalla Procura di Teramo ha compiuto l’esame autoptico sulla salma del piccolo Michelangelo Scaramazza, ritrovato privo di vita nel giardino della sua abitazione, in via Fonte Vecchia, ad Ancarano. Il bambino era in giardino a giocare, quando intorno alle 20.30, i genitori lo hanno chiamato per cenare, ma senza ottenere risposta, quando sono andati a cercarlo lo hanno trovato a terra privo di vita. L’esame eseguito dal medico legale Cristian D’Ovidio, all’ospedale Mazzini di Teramo.

Dalle prime notizie il 12enne è morto per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata restituita ai genitori, la camera ardente è stata allestita nell’obitorio e rimarrà aperta anche questa mattina. Intorno alle 14.30 il feretro giungerà ad Ancarano per i funerali, che si terranno nella chiesa della Madonna della Pace. Il sindaco Angelo Panichi per l’occasione ha proclamato il lutto cittadino. Alla messa parteciperanno tutti i compagni della seconda media e suoneranno i professori di musica dell’istituto comprensivo Sant’Egidio-Ancarano.