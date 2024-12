Dolci natalizi ma anche sapone e abbigliamento per le scatole solidali del Rotary club

La Misericordia di Grottammare e il Rotary Club di San Benedetto del Tronto Nord, con l’approssimarsi delle festività rivolgono l’attenzione alle persone meno fortunate della comunità, promuovendo un gesto gentile e coinvolgendo tutta la popolazione. Attraverso l’iniziativa denominata S.O.S. comunità - scatole solidali, il Rotary invita la cittadinanza a comporre scatole solidali, riempiendole di beni come indumenti, dolci e delizie, prodotti di bellezza o igiene personale, articoli passatempo e un biglietto con un messaggio gentile che parta dal cuore. Questi doni, inseriti in una scatola simile a quella per le scarpe o anche più grandi, dovranno essere consegnati già confezionati e pronti presso la sede della Misericordia di Grottammare, partner dell’iniziativa, in via Fratelli Rosselli 45. La Misericordia riceverà le scatole solidali dal lunedì al sabato dalle ore 16,30 alle ore 18,30 fino al 3 gennaio prossimo. Si consiglia di telefonare per prenotare la consegna al n. 0735-632437. Il Rotary, nei giorni successivi li consegnerà all’associazione I-CARE di Grottammare e nelle Parrocchie che ne facessero richiesta, le quali provvederanno alla distribuzione ai bisognosi della comunità.