Domanda e offerta si incontrano

Domanda e offerta occupazionale nell’ambito del turismo e del suo indotto tornano ad incontrarsi, martedì 28 marzo, grazie all’Ente bilaterale turismo e alla Confcommercio della provincia di Ascoli, che tornano ad attivare l’iniziativa della ’Borsa mercato del lavoro’, per favorire l’incrocio tra domanda e offerta. L’evento è in programma all’Hotel Calabresi, dalle 10 alle 17 e saranno quaranta, le aziende turistiche del territorio, hotel, chalet, ristoranti, ognuna con un proprio desk, che evidenzieranno la loro richiesta di collaboratori ed avranno la possibilità di incontrare le figure professionali disponibili all’impiego. La partecipazione alla Borsa Mercato del Lavoro, giunta alla terza edizione, è completamente gratuita. Le imprese interessate sono invitate a contattare le sedi territoriali della Confcommercio a San Benedetto e Ascoli. Sin dalla prima edizione la Borsa mercato del Lavoro ha riscosso un notevole successo di aziende partecipanti e di aspiranti lavoratori per la stagione estiva. Poi, a causa del lockdown imposto dall’emergenza Covid, nel 2020 l’evento fu sospeso e successivamente fu realizzato su Facebook.

