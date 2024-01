Domande di iscrizione da domani

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate a partire da domani 18 gennaio e entro e non oltre il 10 febbraio. L’invio in digitale vale per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, oltre che per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Invece, come in passato, rimane cartacea la domanda per l’infanzia. Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è stata messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione la piattaforma unica https://unica.istruzione.gov.it/it, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All’interno della piattaforma unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura (‘Iscrizioni’). Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (‘Il tuo percorso’) in relazione alle competenze e aspirazioni (‘E-Portfolio’ e ‘Docente tutor’), nonché all’offerta formativa (‘Guida alla scelta’) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (‘Statistiche su istruzione e lavoro’). I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni online all’interno della piattaforma unica, sezione ‘Orientamento’, utilizzando le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) o eIdas (electronic identification authentication and signature). Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, così come anche le scuole di provenienza.