Domani al Ventidio appuntamento con ’Romeo e Giulietta’

Appuntamento con la danza, con uno dei balletti più belli del repertorio classico, ‘Romeo e Giulietta’, domani, alle 20.30, al teatro Ventidio Basso, nell’ambito della stagione promossa dal Comune e dall’Amat. In scena il Balletto di Milano, con la firma di Federico Veratti per la coreografia e i costumi, di Marco Pesta per la scenografia, sulle musiche di Cajkovskij. Annarita Maestri e Mattia Imperatore incarnano i due giovani amanti come nell’immaginario. Passionali ed appassionati, passano dalla leggerezza e ingenuità adolescenziale nella scoperta dell’amore, alla tragicità degli eventi dimostrando sensibilità artistica e doti interpretative non comuni. Gioia Pierini è la balia, Akira Tamakoshi un giocoso Mercuzio, Alessandro Orlando lo spavaldo Tebaldo. Completano il cast Romain Vandermissen come Benvolio, Ramon Valls frate Lorenzo, Leo Rech Paride e Amanda Hall, Alessia Sasso, Arianna Soleti, Giusy Villarà, Gianmanuel D’Elia, Hiroki Inokuchi. Info: 0736/298770.