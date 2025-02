Domani alla biblioteca comunale incontro sul libro ’Un salto nel folklore’

Si terrà domani pomeriggio alle ore 17.30, nella Biblioteca Comunale "Don Gerardo Di Girolami" di Cupra Marittima, la presentazione del libro "Un salto nel folklore", realizzato dal gruppo folkloristico Li Matti de Montecò e pubblicato da Giaconi Editore. Gli autori del volume, Monia e Claudio Scocco, con il gruppo folk Li Matti de Montecò si propongono di recuperare e trasmettere anche alle nuove generazioni le tradizioni popolari che hanno accompagnato la vita dei nostri avi. Questo importante lavoro di ricerca è stato suddiviso rispettando il modo con cui venivano intonati i canti rituali di una volta, ovvero seguendo lo svolgimento calendariale dell’anno agricolo. Ogni lavoro agreste aveva le sue melodie, come la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la raccolta del granoturco, la semina, la raccolta delle olive, il taglio del prato per fare il fieno, ma anche eventi come la Pasquella. Ingresso libero.