Domani c’è ’Autori a Colli’

Domani torna il progetto culturale ‘Autori a Colli’ realizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per l’occasione verrà presentata la raccolta poetica ‘Dendrocronologia umana’ (casa editrice peQuod) della scrittrice sambenedettese Sabrina Galli. Si tratta ormai dell’undicesimo appuntamento del format, che ha sempre riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica. La presentazione inizierà alle 16.30 nei locali dell’ex Convento situati in contrada Vallicella. Dialogheranno con l’autrice Emanuele Di Silvestro, ideatore e responsabile del progetto, e la poetessa Filomena Gagliardi.