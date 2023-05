Domani c’è ’Corri con Martina’ Il podismo fa rima con solidarietà

Non è solo una maratona, ma un sostegno per la ricerca contro il cancro che prosegue da otto anni, la maratonina e passeggiata ludico-motoria ’Corri con Martina km 8.6 - Premio Domenico Mozzoni’. Ed è questo lo spirito, con il quale, bisognerà aderire numerosi, a San Benedetto, alle ore 9.30 di domani in piazza Giorgini. E’ dedicata a Martina, una giovane che prima di morire di tumore al seno ha raccomandato di informare ed educare i giovani ad evere una maggiore cura della propria salute, ed è dedicata a tutti, non solo agli sportivi, a chi vorrà camminare indossando la T-shirt tecnica (iscrizione 10 euro). Patrocinata dal comune di San Benedetto e lodata dal sindaco Spazzafumo e dall’assessore allo sport Campanelli, l’iniziativa è promossa e organizzata dal Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli piceno, Amandola Sibillini, Valdaso e Leo Club di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona e con l’organizzazione tecnica dell’Asd Running Team d’lu Mont, rappresentata da Eugenio Novelli. "Abbiamo sostenuto il progetto per l’acquisto di un microscopio laser, strumentazione all’avanguardia – ha spiegato Maria Pia Silla del Lions Club – sono stati raccolti 140mila euro e ne erano necessari altri 100mila. Traguardo raggiunto grazie alla nostra richiesta alla Fondazione Internazionale Lions Club che è stata accettata".

Stefania Mezzina