Domani c’è la fiera a Centobuchi

La fiera primaverile ‘Madonna della Pace’, giunta alla ventiduesima edizione, si tiene domenica prossima a Centobuchi. Dalle prime ore del mattino, via dei Tigli e via Benedetto Croce si animeranno con decine di stand del commercio ambulante: abbigliamento, calzature, casalinghi, articoli da regalo, giardinaggio e utensileria, insieme a un’ampia selezione di prodotti tipici, dolci, norcineria ed eccellenze gastronomiche locali. Non mancheranno, inoltre, espositori di piccolo artigianato locale, a testimonianza della creatività e delle abilità manuali del territorio. In piazza dell’Unità, cuore dell’evento, sarà allestito un suggestivo villaggio di giochi antichi in legno, pensato per stimolare la fantasia e la socialità di grandi e piccini, riportando tutti, per un giorno, alla semplicità e alla bellezza del gioco all’aperto ‘di una volta’. A completare l’area ludica, anche due grandi gonfiabili. L’accesso a tutti i giochi è gratuito.