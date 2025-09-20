La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Ascoli
CronacaDomani c’è l’open day all’oasi felina del parco della Madonnina
20 set 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Domani c’è l’open day all’oasi felina del parco della Madonnina

Per approfondire:

Domani open day all’oasi felina del parco della Madonnina, paese alto di Grottammare a cura dell’associazione di volontariato ‘L’Amico fedele odv’ di San Benedetto. L’iniziativa si terrà dalle 10 alle 18 e prevede momenti dedicati alla conoscenza diretta degli animali e alla possibilità di approfondire temi di benessere e relazione felina grazie alla presenza di consulenti specializzati.

Dalle 15 alle 18 sono inoltre programmati laboratori didattici e creativi per bambini, pensati per avvicinare i più piccoli al rispetto degli animali. L’Oasi Felina ospita attualmente 26 gatti e svolge un ruolo fondamentale nel contrasto al randagismo, accogliendo animali salvati da situazioni di maltrattamento, oltre a garantire ricoveri temporanei per cure veterinarie e post-sterilizzazione.

La struttura si regge esclusivamente sul volontariato e tutti i gatti presenti sono adottabili anche a distanza. La giornata di domenica sarà un momento di condivisione, accoglienza e informazione delle adozioni dei gatti e della cultura legata agli stessi, con la presenza di consulenti della relazione felina che risponderanno alle domande dei presenti. Gli interessati possono chiedere informazioni al 380.9009523.

