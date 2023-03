Domani chiuso al traffico il ponte sull’Ancaranese

Il ponte sull’Ancaranese, che collega Ancarano ad Ascoli, ma anche l’entroterra e Castel di Lama allo svincolo del raccordo autostradale, domani verrà chiuso al traffico. Lo stabilisce un’ordinanza emessa dalla Provincia di Ascoli, che informa come sia stata disposta l’interruzione temporanea al transito sulla S.P. 3 Ancaranese nel tratto corrispondente al ponte in muratura sito sul fiume Tronto sul quale insiste la corsia di marcia che dal Comune di Ancarano prosegue in Comune di Ascoli, al fine di consentire alla ditta incaricata di svolgere apposita attività di monitoraggio sul tratto interessato.