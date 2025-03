Domani da piazza del Popolo la partenza della Tirreno-Adriatico

Sarà una mattinata complicata quella di domani per chi deve recarsi in centro. La partenza della tappa della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, infatti, complicherà la viabilità sin dalle ore 7.30 e soprattutto dopo le ore 8.30 quando verranno chiuse le strade principali da Porta Maggiore a Porta Romana e in particolare corso Vittorio Emanuele e viale De Gasperi. E questo riguarderà soprattutto la sosta con rimozione forzata dei veicoli parcheggiati. Dalle 9.30 poi verranno chiuse anche via XX Settembre, via Dino Angelini e viale Treviri fino alle ore 11, quando la carovana lascerà la città di Ascoli per dirigersi verso il traguardo di Pergola. Sempre a partire dalle ore 8.30 sarà chiuso l’accesso alla città dallo svincolo di Porta Cartara, mentre dalla Circonvallazione Ovest, in direzione centro, si potrà arrivare fino al semaforo di fronte ai Carabinieri, dove sarà in vigore l’obbligo di svolta verso Porta Cappuccina. Il consiglio, quindi, è quindi quello di organizzarsi con un certo anticipo per recarsi al lavoro o a scuola. La partenza della tappa è prevista alle ore 10.30 da Piazza del Popolo.

"E’ un riconoscimento che ci è stato concesso per premiare ‘Ascoli città europea dello sport’ – ha dichiarato l’assessore Nico Stallone nel corso della presentazione dell’evento – Un riconoscimento che la Federazione Ciclismo completerà con il passaggio del Giro d’Italia. Questa tappa, lo ricordiamo, fa parte di quel turismo sportivo voluto dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli. La Tirreno-Adriatico ha numeri importanti, sia dal punto di visto sportivo sia in termini economici e di visibilità. Sarà bello partire da Piazza del Popolo, cornice davvero maestosa con i ciclisti che partiranno in gruppo passando per via Cino Del Duca, poi via Trieste, via XX Settembre fino ad uscire dal centro abitato e lanciarsi nella corsa verso il traguardo. Non è stato facile strappare la partenza da Piazza del Popolo, per tanti motivi anche logistici, ma fortunatamente gli organizzatori della Rcs hanno anche apprezzato la nostra idea. La tappa di 205 chilometri sarà molto impegnativa ed è tra le più interessanti della competizione. Non mancherà la copertura Rai dell’evento, fin dalla partenza, e questo garantirà una bella vetrina nazionale e internazionale del nostro territorio. Saranno 25 squadre con 175 corridori tra i più conosciuti del circuito accompagnati da oltre 100 ammiraglie. Sarà una bella occasione per vedere da vicino campioni come Filippo Ganna, Jonathan Milan, Biniam Girmay con la ‘Corsa dei Due Mari’ che vedrà un cast di partecipanti di livello mondiale e con il dorsale numero 1 sulle spalle di Mathieu Van der Poel, vincitore di tre frazioni e che in questa stagione, all’esordio su strada si è imposto al Gp Le Samyn. Sarà lui una delle grandi attrazioni in Piazza del Popolo. Insomma – ha concluso l’assessore Stallone – sarà una bella cartolina che invieremo da Ascoli".

Valerio Rosa