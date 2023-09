Domani esce l’ultimo branodi Bherny Novelli

Orecchiabile, molto ritmo, testo interessante. "Quelli come te!", è il brano musicale del grottammarese Bherny Novelli (Bernardino novelli) che uscirà domani e sarà distribuito da Orangle Records, una giovane casa discografica di Milano. Il brano potrà essere ascoltato presso le piattaforme digitali Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer. "Quelli come te!" è un brano rock, dirompente, in cui Novelli, autore di musica e testi, descrive l’atteggiamento presuntuoso ed arrogante di chi pensa di possedere la ’verità in tasca’ di essere onnisciente su ogni cosa e che si sente in diritto, se non in dovere, di immischiarsi nelle questioni altrui. L’arrangiamento è di Lorenzo Sebastiani, (collaborazioni con Jovanotti, Celentano, Pavarotti, ecc.) che ha suonato anche le tastiere. Le chitarre sono suonate da Andrea Morelli (chitarrista di Cesare Cremonini, Loredana Berté, Il Volo), il basso è suonato da Marco Dirani (collaborazioni con Umberto Tozzi, Annalisa, Ron, Riccardo Cocciante) e la batteria da Alex Reeves, con tante collaborazioni di livello mondiale, una per tutte con Paul McCartney. Le registrazioni sono state eseguite a Sant’Arcangelo di Romagna.