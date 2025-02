Domani Eusepi sotto i ferri. Ora tocca a Sbaffo e Moretti

Si opera domani al Madonna del Soccorso di San Benedetto Umberto Eusepi. Il capitano rossoblù ha riportato la frattura scomposta di radio e ulna del polso sinistro, subito ridotta, domenica pomeriggio, dall’equipe ortopedica dell’ospedale Madonna del Soccorso. Nel corso dell’intervento gli verrà applicata un’apposita placca per fissare la frattura. Solo in seguito si renderanno noti i tempi di recupero con Eusepi che inizierà il percorso fisioterapico necessario per un pronto rientro in campo. Se tutto dovesse filare per il verso giusto potrebbe tornare in campo ad inizio marzo. Una perdita importante per lo scacchiere di mister Palladini, vuoi per le qualità tecnico-tattiche di Eusepi ma anche a livello temperamentale. Di certo la Samb non interverrà nel mercato degli svincolati (ieri a mezzanotte si è chiusa la parentesi invernale) potendo contare su numerose alternative. Prima fra tutti lo spostamento di Sbaffo nel ruolo di attaccante centrale con Moretti ad agire alle sue spalle. Palladini ha diversi uomini a sua disposizione anche abbastanza duttili che possono permettere al tecnico di variare l’assetto tattico della squadra in base all’avversario da affrontare. Il pareggio con il Fossombrone lascia un po’ di amaro in bocca tra i tifosi, ma ci può stare. Sono ora dieci i punti di vantaggio della Samb sull’Aquila. Un margine sempre importante a dodici giornate dalla fine del campionato. Gennari e compagni sono i padroni del loro destino ed anche se il record dei dieci successi di fila non è stato battuto sono mentalmente concentrati per raggiungere il traguardo prefissato. Ci può stare una mezza battuta di arresto anche perché il Fossombrone si è confermata bestia nera della Samb in Serie D. Al Riviera delle Palme non ha mai perso. L’obiettivo è mantenere il vantaggio acquisito ed eventualmente incrementarlo e poi fare i conti il 4 maggio. E’ questa la data da segnare sul calendario. Se poi la promozione dovesse arrivare in anticipo tutto di guadagnato. Palladini sa che si dovrà soffrire fino alla fine ma anche i calciatori ne sono consapevoli. E domenica prossima contro la Roma City la Samb dovrà riprendere la sua marcia. Questo pomeriggio Gennari e compagni tornano ad allenarsi. Ci sarà anche Battista.

Benedetto Marinangeli