Domani ’Farha’ all’Ospitale

Nell’ambito delle iniziative promosse dal comune di Grottammare per il Giorno della memoria, l’Associazione Blow Up, domani sera alle 21.15 all’Ospitale del paese alto, propone la proiezione del film ’Farha’. Presenta il film e dialoga con il pubblico Enrico Bartolomei, storico dell’area euromediterranea. Il film parte dal 15 maggio 1948, ed è ambientato in Palestina. Lo Stato d’Israele proclama la propria indipendenza e il movimento sionista celebra la vittoria. Farha è un’adolescente palestinese di 14 anni, che ambisce a studiare e sogna di aprire una scuola per ragazze. Durante la serata saranno affrontati i concetti di Shoah e Nakba, con approfondimento della questione della memoria storica per fare luce su avvenimenti ancora poco conosciuti partendo dal film che, purtroppo, è stato censurato su tutte le piattaforme streaming dei paesi occidentali e che sarà proposto dunque in esclusiva. Ingresso gratuito.