Domani Gran prix di freccette

Oggi alle 16 nella sala De Carolis, presso il polo museale San Francesco di Montefiore dell’Aso si ritroveranno i vertici del Consorzio Bonifica Marche ed i sindaci della Valmenocchia per un interessante incontro pubblico sul tema: ‘L’ acqua nella Valmenocchia, irrigazione ed altre tematiche’. Domani e domenica, invece, presso il Palazzetto dello Sport di Montefiore si disputerà la seconda tappa Nazionale del Gran Prix specialità freccette a cura della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali organizzata dall’associazione Dart Marche. Domani alle 15 si terrà il ‘Grand Prix Doppio best of 5 valido per la classifica nazionale individuale femminile, alle ore 21 avrà luogo il Torneo open singolo maschile e femminile. Domani mattina ci sarà il Grand Prix singolo valido per la classifica nazionale individuale femminile, alle ore 15 si terrà il doppio DYP e alle ore 18 avranno luogo le premiazioni.