Domani il Capodanno in piazza Si balla con i dj e si canta col karaoke

Appuntamento domani, dalle 22 alle 3, in una delle piazze più belle d’Italia quale è il salotto ascolano, per aspettare e festeggiare tutti insieme, in compagnia di tanta bella musica, l’arrivo del 2023. Le ‘cento torri’ salutano il 2022 e danno il benvenuto al nuovo anno in piazza del Popolo dove, sotto la direzione artistica del giovane dj e producer Alessandro Xiueref in arte Asco e con l’organizzazione dell’associazione ‘Apply’ in collaborazione con il Comune, il palco che verrà allestito davanti palazzo dei Capitani vedrà salire grandi disc jockey. Ci saranno infatti nomi del calibro di Prezioso & Marvin, artisti che hanno fatto la storia della Italo dance negli anni 2000 conosciuti per le loro hit degli anni ‘90inizi duemila, in testa alle classifiche europee e più volte protagonisti del Festivalbar, e il noto dj e produttore Nicola Fasano. Con loro anche i due dj Roberto Mancini e Totorima, mentre al timone della serata ci saranno in veste di presentatori Melissa Massetti, Iole Mazzone, Giorgia Fiori e Giuseppe Lusso.

"La piazza – dice Asco – farà da cornice ad una grande festa. Si inizia alle 22 con la musica, seguirà il karaoke che sarà molto particolare, quindi sarà la volta di Prezioso e Marvin che rappresentano la storia della musica dance italiana, hanno fatto delle grandissime hit negli anni duemila per un pubblico eterogeneo. Poi salirà sul palco il dj Nicola Fasano. Quello su cui si vuole puntare è la creazione di una situazione di festa, di divertimento puro. Ci sarà il momento per festeggiare alla mezzanotte alla presenza del sindaco, e la conduzione della serata sarà affidata ad una squadra di presentatori molto giovane. Spero che anche i locali della piazza godranno di riflesso della grande festa che organizzeremo".

"Sarà un Capodanno importante – continua l’assessore agli eventi, Monia Vallesi –, rivolto ai giovani sì, ma anche alle famiglie. Questo è il Capodanno della ripartenza ed è per tale motivo che la scelta dell’amministrazione è stata quella di pensare ad accontentare una larga fascia di età. Portando questi artisti sappiamo che copriamo un po’ tutti i target. Ci tenevo anche – conclude – a dare visibilità a due giovani dj ascolani molto bravi come Roberto Mancini e Totorima. Saranno loro a gestire il mega karaoke. Infine, ma non da ultimo, abbiamo rafforzato la sicurezza durante la durata di tutto l’evento".

Il contributo che il Comune darà all’associazione ‘Apply’ per l’organizzazione del Capodanno 2023 in piazza del Popolo è di 30 mila euro. Il salotto cittadino non subirà alcuna chiusura essendo l’ingresso, come è giusto che sia, libero e gratuito.

Lorenza Cappelli