Domani il premio. Cecco d’Ascoli

Si svolgerà domani, sabato 18 maggio, alle ore 16 al Forte Malatesta la cerimonia di premiazione della X edizione del Premio nazionale letterario e di poesia Cecco d’Ascoli. Una commissione di esperti ha infatti designato i vincitori del Premio indetto da 50&Più Ascoli Piceno. L’evento sarà introdotto dal Presidente Guido Nardinocchi cui seguiranno gli interventi della poetessa e giornalista Franca Maroni, di Luigi Morganti e Roberto Paoletti. Sarà presente anche il nuovo Presidente del Premio Marco Trabucchi, scrittore, gerontologo e docente universitario. I testi saranno letti da Monica Salinelli. Per la sezione Poesia inedita la giuria composta da Luigi Morganti (presidente), Monica Salinelli e Paola Antonini, ha proclamato vincitrice Giovanna Maini, autrice del testo ‘Sigillo’. Nella sezione Prosa i giurati Guido Nardinocchi (presidente), Roberto Paoletti, Anna Maria Laurano e Gabriella Zagaglia hanno proclamato vincitore Graziano Gala, autore del libro ‘Sangue di Giuda’. Infine, la per la sezione Poesia edita Franca Maroni (presidente) ha dichiarato vincitori ex aequo Paolo Mazzocchini, autore di ‘Pietra e Farfalla’, e Antonio Lera, autore di ‘Il Tempo e la Bellezza’. Assegnata anche una menzione speciale ad un’opera straniera di Brecht in lingua francese tradotta in italiano.

Valerio Rosa