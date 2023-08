Domani il ricordo a Gimigliano

La comunità di Venarotta non potrà mai dimenticare i terribili momenti vissuti in quella torrida giornata del 19 agosto del 2014. Erano da poco passate le quattro del pomeriggio quando un boato fece subito temere il peggio. In cielo si vedeva un grande nuvolone di fumo: un inferno di fuoco che causò la distruzione dei due Tornado dell’Aeronautica Militare e, purtroppo, la morte di quattro ragazzi. Tutto il paese si mobilitò, a cominciare dal sindaco Fabio Salvi, appena eletto da meno di tre mesi, che in prima persona si mise a disposizione per la ricerca dei corpi dei piloti e per accogliere, in paese, i familiari giunti da ogni parte d’Italia. Anche tanti cittadini, oltre ovviamente ai volontari della protezione civile, cercarono di dare una mano. Ognuno nel suo piccolo. Domani, a distanza di nove anni da quell’incidente, i venarottesi ricorderanno ancora una volta Mariangela Valentini, Piero Paolo Franzese, Giuseppe Palminteri e Alessandro Dotto. E lo faranno nel corso della commemorazione in programma alle 17.30 a Gimigliano, nel piazzale antistante la chiesa, nel quale si trova proprio il monumento dedicato ai caduti. L’iniziativa, ovviamente, è stata promossa dall’amministrazione comunale di Venarotta in collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’associazione ‘Arma Aeronautica’ e il Comune di Ascoli. Alle 17.30, appunto, verrà celebrata la messa, mentre alle 18.30 verrà reso onore ai caduti. Non è ancora noto se ci saranno i parenti delle vittime alla cerimonia, visto che gli stessi ogni anno agiscono con estrema riservatezza. Non ci sarà sicuramente la famiglia di Palminteri.

m.p.