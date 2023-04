Domani inaugura ’Belvedere di Vino’

L’amministrazione comunale di Spinetoli in sinergia con la Pro Loco dà appuntamento per domani, alle 17.45, per la riapertura del percorso museale-degustativo ‘Belvedere di Vino’, a piazzetta Belvedere, nel centro storico di Spinetoli. Il progetto messo in campo dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco ha un binomio vincente: arte e gastronomia. "L’obiettivo – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – rientra nel progetto di rilancio del centro storico di Spinetoli capoluogo. Belvedere di vino è un posto degustativo di prodotti e vini locali. Il visitatore oltre che concedersi un appuntamento degustativo nella piazzetta che si affaccia sulla Vallata, dalla quale si scrutano i monti Sibillini e il mare, avrà la possibilità di visitare i tre musei: quello della scultura dedicato ad Alfio Ortenzi, ma potrà anche visitare le tombe della necropoli romana.