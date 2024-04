Domani inaugura centro medico

Si terrà domani 14 aprile alle 16,30 in via XX Settembre a Porto San Giorgio l’inaugurazione del nuovissimo centro medico ‘Epione’, specializzato per terapie riabilitative con percorsi personalizzati. Il centro grazie alla presenza di specialisti in vari settori mura a garantire il piano benessere dei pazienti grazie anche al supporto di macchine di ultima generazione che consentono: visite medico-specialistiche, visite mediche sportive, medicina del lavoro, fisioterapia e riabilitazione, medicina legale, medica estetica, servizio infermieristico, ecografia multidisciplinare, oltre a servizi di sport, nutrizione e palestra. Tutto questo grazie alla volontà di alcuni specialisti del territorio: Matteo Marconi (medico del lavoro), Federica Calcagnoli (biologa nutrizionista), Cristiano Bei (fisioterapista), Matteo Colibazzi (chinesiologo e personal trainer) e Barbara Sabbatini e Caterina Mancini (reception).