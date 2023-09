Domani incontro tra balneari

Il dibattito sulla questione del salvataggio a mare, adesso che è anche tornato il bel tempo e con la stagione prolungata al 1° ottobre, si fa più serrato, anche alla luce di altri compartimenti marittimi delle Marche, dove il problema non è stato minimamente sfiorato. La concorrente diretta al primato regionale per presenze turistiche, Senigallia, continua a lavorare in perfetta sintonia con il comune, mentre San Benedetto ha deciso di "battere in ritirata" non avendo il servizio di salvataggio, richiesto dalla capitaneria di porto. Intanto per domani pomeriggio ITB Italia, presidente Giuseppe Ricci, ha organizzato un incontro che si terrà alle ore 17 nello stabilimento balneare Stella Marina, con la partecipazione degli avvocati Vincenzo De Michele e Domenico Ricci. Durante i lavori saranno rese note tutte le ultime informazioni sulla direttiva Bolkestein.