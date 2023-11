Domani la carica dei mille podisti. Si celebra Mennea a Grottammare

Saranno oltre mille i partecipanti alla manifestazione podistica organizzata dalla ’Runner Riviera delle Palme’ a Grottammare. I numeri sono stati ufficializzati dal Deus ex machina dell’organizzazione, Mariano Vesperini: 432 gli iscritti alla Half Maraton Pietro Mennea Gold di 21 Km agonistica Fidal a livello nazionale; 247 gli iscritti alla 10 Km agonistica a livello regionale, più i non tesserati; circa 400 gli iscritti alla Camminata ’Donne in rosa’ i cui introiti delle iscrizioni andranno in beneficenza grazie alla collaborazione della moglie del grande campione Manuela Olivieri Mennea. "A tutti gli iscritti alla half marathon – ha annunciato Vesperini – sarà consegnata la replica della medaglia d’oro che Mennea conquistò alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, replica autorizzata dalla Fondazione Pietro Mennea in 500 copie. Mennea ogni volta che passava da queste parti, amava sempre fare una sosta a Grottammare, tanto che partecipò all’inaugurazione dello stadio comunale nel 1973". Il sindaco, Alessandro Rocchi ha comunicato che il monumento a Pietro Mennea, donato dalla Runner Riviera delle Palme, è stato già posto sotto la pineta Kursaal e che sarà inaugurato domenica alle 11,30 circa, al termine della Half Marathon.

Rocchi ha anche annunciato che alla manifestazione presenzieranno i presidenti dei Comitati regionale Marche di Fidal e Coni, rispettivamente Simone Rocchetti e Fabio Luna. "Una manifestazione importante – ha affermato il consigliere delegato allo sport del comune di Grottammare, Nicolino Giannetti – Ringrazio l’organizzazione per aver scelto la città di Grottammare. Il monumento a Pietro Mennea ricorda un personaggio che aveva uno spirito del sacrificio sportivo elevatissimo. Un esempio da seguire e auspico che il monumento contribuisca a sensibilizzare gli sportivi del nostro territorio e non solo, in tale direzione".

Marcello Iezzi