Domani la Mezza maratona da Acquasanta a piazza Arringo

Anche la sesta edizione della mezza maratona, in programma domani mattina con partenza da Acquasanta e arrivo in città a piazza Arringo, comporterà delle variazioni alla viabilità delle cento torri. Con un’ordinanza l’Arengo ha previsto la sospensione della circolazione veicolare per i tratti che interesseranno il centro storico partendo da viale Treviri per poi proseguire in sequenza a piazza Cecco D’Ascoli, corso Mazzini, via delle Torri, piazza Sant’Agostino, via Bonaccorsi, piazza Viola e infine piazza Arringo. In ciascuno dei punti del percorso di gara stabilito l’interdizione al traffico sarà limitata alla durata necessaria per consentire il transito degli atleti. Sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord di viale Treviri (dalle 8 alle 12.30), su ambo i lati di corso Mazzini nel tratto da piazza Cecco d’Ascoli fino a via Lazzari (dalle 8 alle 12) e la sospensione delle corse dei bus navetta a piazza Arringo (dalle 10 alle 12).

m. m.