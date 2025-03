Domani l’addio a Piergiorgio. D’Annunzio

Si svolgerà domani mattina alle 10, nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli, il funerale di Piergiorgio D’Annunzio, morto domenica a 47 anni, proprio nel giorno del suo compleanno. Lo storico sestierante di Porta Maggiore, conosciuto da tutti come ‘Gnappa’, è stato colto da un malore improvviso mentre era a cena con la moglie a San Gemini, in Umbria. Una scomparsa, la sua, che ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo hanno conosciuto e che ha unito, nel dolore, tutti i sestieri della Quintana. Ognuno, infatti, in queste ore, ha espresso vicinanza a Porta Maggiore e ai familiari di D’Annunzio. Toccante anche il ricordo pubblicato sui social, all’indomani della tragedia, da Andrea Leonardi, ex cavaliere neroverde. "Non ci voglio credere, non può essere vero – scrive Leonardi –. Solo quindici giorni fa ci siamo abbracciati, non smetterò mai di ringraziarti per quegli anni passati insieme: quante risate e quanti bei momenti vissuti. Ti voglio bene Giò". Anche tanti altri cavalieri, sempre sui social, hanno manifestato il proprio dolore per la scomparsa di un uomo molto conosciuto e apprezzato a livello quintanaro. D’Annunzio, infatti, era stato consigliere nel comitato di Porta Maggiore ma prestava il proprio servizio anche in scuderia. Pertanto, era spesso a contatto anche con i rappresentanti degli altri sestieri e si era sempre contraddistinto per la propria sportività e un amore viscerale nei confronti della Quintana. Domani, al funerale, saranno presenti tantissimi quintanari, che gli porteranno l’ultimo saluto stringendosi al dolore della sua famiglia. La salma è rientrata dall’Umbria e, di conseguenza, la famiglia di Piergiorgio D’Annunzio ha potuto organizzare le esequie, previste per domani mattina (alle 10) a Monticelli, nella parrocchia di San Giovanni Evangelista.

Matteo Porfiri