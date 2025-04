Domani l’arrivo di Maraldo: "Guardi come siamo ridotti"

"Non possiamo non denunciare lo stato in cui versa la sanità pubblica del Piceno". E’ lo sfogo, corredato da foto, dell’Usb di Ascoli, a poche ore dall’insediamento del nuovo direttore generale dell’Ast. Domani infatti Antonello Maraldo prenderà il suo posto e a lui il sindacato ascolano dà "il benvenuto", sottolineando però le criticità del Mazzoni. "Ci sono carrozzine del tutto non degne sia per l’utenza sia per chi quelle lavoratrici e lavoratori devono fare chilometri avanti e indietro tra i vari servizi consulenze mettendo a rischio la sicurezza dell’utenza e la propria spezzandosi la schiena e con rischio cadute – dicono –. Carrozzine che sembrano uscite da un film horror o da scenari di terzo-quarto mondo. Non è accettabile per un ospedale pubblico accogliere e far lavorare con questi ausili per la mobilitazione degenti per non spendere poche migliaia di euro. Un’indecenza che deve essere urgentemente risolta. Come Usb da anni denunciamo alla dirigenza lo stato in cui versano carrozzine sia del Pronto Soccorso di Ascoli (in foto), ma non sono certo in migliori condizioni le altre utilizzate nel resto dell’Ospedale. È del tutto inaccettabile che l’attuale dirigenza non si sia degnata di risolvere tale problematica, tra le tante foto e tagli, acquistare degli ausili per la mobilitazione pazienti degni e perfettamente funzionanti mentre si spendono migliaia di euro per altro. Come Usb pertanto chiediamo al direttore generale fin dal suo insediamento di risolvere con urgenza tutto questo. La situazione in cui versa l’Ast del Piceno ha dell’incredibile".

Poi l’Usb mette in risalto altre "due priorità": "Chiediamo di affrontare fin dal giorno dell’insediamento di Maraldo un piano assunzioni straordinario poiché continua l’emorragia di personale, con 35 unità in meno del comparto come si evince dalle determine di cessazione a vario titolo: 18 infermieri, 8 OSS, due tecnici di radiologia, un’ostetrica, un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, un dietista, un assistente amministrativo, un’assistente sanitaria, un tecnico prevenzione e un collaboratore professionale amministrativo. Poi l’avvio della contrattazione decentrata negata da mesi dall’attuale dirigenza che nega diritti salariali e contrattuali ai propri dipendenti".

Flavio Nardini