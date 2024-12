Domani luminarie accese: "Tanti eventi"

Arte, cultura, spettacolo, sport e tradizioni sono il filo conduttore del cartellone natalizio allestito dall’amministrazione comunale di San Benedetto. "Abbiamo cercato di crearlo attinente alle feste, periodo particolare, in cui ci si riunisce, tra famiglie e amici, interagendo con tutte le realtà cittadine – è il pensiero del sindaco Antonio Spazzafumo nel presentare la programmazione natalizia, che animerà le prossime settimane, offendo tantissimi appuntamenti –. Un ringraziamento va ai commercianti che collaborano con noi e agli sponsor". L’apertura ufficiale è in programma sabato 7 dicembre, con l’accensione delle luminarie: "In anticipo di ventiquattro ore", dice l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni. Per l’assessore alla cultura Lia Sebastiani la novità di quest’anno è sicuramente "il ritorno della danza a San Benedetto, con importanti eventi, con i quali intendiamo anche valorizzare luoghi caratteristici cittadini, tra cui il Museo del Mare (giovedì 19 dicembre e venerdì 20 ’Soffio schizzo coreografico’ di Cecilia Ventriglia, con la danzatrice Silvia Valenti e a cura di Maria Rita Salvi, mentre il 23 gennaio al Teatro Concordia andrà in scena Vivaldiana di Spellbound Contemporary Ballet, creazione per nove danzatori)". Confermato Natale al Borgo, "ma in chiave diversa, non itinerante il 28 e 29 dicembre – aggiunge l’assessore alla cultura– : in compenso saranno tante attività, con animazioni e degustazioni, in piazza Piacentini. Ne approfittiamo per invitare qualche attore che si volesse proporre per realizzare qualche scenetta in vernacolo", conclude.

"Abbiamo voluto mantenere la tradizione di festeggiare il Capodanno, ma in due momenti distinti, il 31 dicembre e il primo gennaio – spiega l’assessore al turismo, Cinzia Campanelli – è una linea che finora ci ha sempre ripagati con una mole di presenze notevole. Cercare un artista adatto al concerto pomeridiano del primo dell’anno non è stato semplice, ma dopo uno studio approfondito abbiamo optato per un grande cantautore, Ron, che ha fatto la storia della musica italiana".

Tanti gli appuntamenti per i più piccoli, al Museo del Mare, in teatro e in varie zone della città, e con l’arrivo di Babbo Natale dal mare. Per tutti, il sabato e la domenica sarà attivo ’Delizie e gioie delle feste’ a cura della Confcommercio. E’ possibile consultare il calendario degli eventi su turismo.comunesbt.it.

Stefania Mezzina