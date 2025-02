Domani partono le iscrizioni al concorso

Si entra nella settimana del Carnevale e da domani partono anche le iscrizioni al Concorso per i Gruppi Mascherati. Dalle ore 9.30 saranno ufficialmente aperte le iscrizioni, che, anche per quest’anno, riguarderanno le tradizionali categorie A (minimo dieci elementi), B (da 4 a 9 elementi), C (2 o tre elementi), D (mascherata singola), G (giovani da 11 a 24 anni), Omnia Bona (maschere singole o gruppi sia itineranti che fissi, con numero di elementi libero) e Baby (bambini da 0 a 10 anni). Confermato il regolamento in vigore anche lo scorso anno (consultabile sul sito ilcarnevalediascoli.it). Tutti i gruppi iscritti, poi compatibilmente alle proprie caratteristiche, dovranno, nei pomeriggi di Domenica e Martedì Grasso, esibirsi oltre che in Piazza del Popolo, anche nelle vie e piazze adiacenti.

Come lo scorso anno, la segreteria dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ sarà operativa tutti i giorni, dal domani fino a sabato 1 marzo nella Sala Cola dell’Amatrice, sotto il chiostro di San Francesco, con i seguenti orari: domani dalle ore 10 alle 12, martedì 25 e mercoledì 26 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, giovedì 27 dalle 10 alle 12, venerdì 28 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e sabato 1 marzo, ultimo giorno per iscriversi, dalle 9.30 fino alle 12.30.

All’atto dell’iscrizione, che è gratuita, ad ogni gruppo mascherato o singolamaschera, verrà consegnato il buono valevole per la fotografia obbligatoria. Buono che dovrà essere consegnato, ai fotografi incaricati dall’Associazione ’Il Carnevale di Ascoli’. La fotografia verrà distribuita ai membri della Giuria, a scopo di documentazione ed ausilio alla valutazione. Per quanto riguarda le postazioni fisse, grazie alle preiscrizioni e ad una successiva riunione con i gruppi che hanno aderito entro la data prevista, sono state assegnate diverse postazioni (che restano praticamente immutate rispetto allo scorso anno, ad eccezione di quella in Largo Crivelli che sarà spostata in piazza Simonetti). Eventuali altri gruppi fissi che vorranno iscriversi potranno farlo, da domani, scegliendo le postazioni rimaste disponibili.

Anche per l’edizione 2025 l’organizzazione ha previsto un servizio di vigilanza per evitare che gruppi mascherati possano occupare, in contrasto col regolamento della manifestazione, spazi fissi in Piazza del Popolo creando, quindi, problemi per la sicurezza e l’ordine pubblico. E a proposito di ordine pubblico oltre al divieto di vendita di alimenti e bevande in contenitori che possono risultare pericolosi, anche il divieto assoluto di vendita e di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di oggetti e materiali quali bombolette spray, manganelli, petardi, giochi pirici, e altri simili. E’ consentita la vendita di coriandoli e stelle filanti confezionati, a norma di legge.

Valerio Rosa