Domani porte aperte per studenti e genitori all’Isc Leopardi

Domani l’istituto comprensivo Leopardi di Grottammare, ha organizzato una giornata aperta ai genitori, nei plessi dell’Infanzia di via Ischia, di via Battisti e di via Dante Alighieri, in quelli della Primaria di via Toscanini, via Garibaldi, via Dante Alighieri e di via Marche, ed anche in quelli della Secondaria di primo grado di via Toscanini e di via Alighieri, dalle 9,30 alle 12,30. Durante l’incontro, alla presenza dei vertici scolastici e del personale docente, sarà presentata l’offerta formativa e saranno fornite indicazioni sulle procedure da seguire per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e al primo anno della Primaria e della Secondaria. Quindi tutti i genitori interessati sono inviati a partecipare. La direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo "Leopardi" di Grottammare precisa che sul sito della scuola sono pubblicati diversi documenti dell’offerta formativa e le modalità di iscrizione.