Domani riapre il Belvedere di Folignano

Domani, in occasione della festa per il patrono San Gennaro, in accordo con la parrocchia, verrà riaperto il Belvedere di Folignano. I lavori di riqualificazione, ultimati lo scorso 2 settembre dalla ditta incaricata, hanno restituito piena sicurezza e funzionalità. La scorsa settimana sono state inoltre effettuate, con esito positivo, le prove di carico. "La riapertura del Belvedere era attesa da molto tempo – spiega il sindaco Matteo Terrani –. In occasione della festa patronale restituiamo ai cittadini un luogo caro e identitario, che diventa il simbolo di una nuova stagione di valorizzazione e rigenerazione urbana. Il capoluogo è la zona più vecchia, la più colpita dal sisma e anche quella che maggiormente ha risentito del degrado urbano. Per questo abbiamo concentrato le risorse nel capoluogo e siamo partiti dal Belvedere. Proseguiremo poi nelle altre zone strategiche di Folignano, ridisegnando spazi e donandogli una nuova veste per compiere un vero processo di rigenerazione urbana". La struttura è un edificio situato al centro del capoluogo. È stato realizzato negli anni ‘80, si presenta come un capannone industriale di scarso valore. Ampliato nei primi anni 2000 per ospitare la sala consiliare è rimasto opera incompiuta. Dopo una lunga attesa, torna finalmente a disposizione dei cittadini e delle famiglie. L’intervento è stato possibile grazie a un finanziamento Pnc di un milione e 160mila euro e rappresenta l’avvio di una nuova stagione di valorizzazione urbana. Il Belvedere fa parte di un progetto molto più ampio: nel complesso, sono stati stanziati circa 4,5 milioni di euro destinati alla rigenerazione del capoluogo. I materiali scelti per il Belvedere, travertino e pietra di Luserna, saranno utilizzati anche per Piazza Dari e per l’area davanti all’ex municipio.

m.p.