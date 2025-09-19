Domani riapre il Belvedere di Folignano

Vincere
CronacaDomani riapre il Belvedere di Folignano
19 set 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
Domani, in occasione della festa per il patrono San Gennaro, in accordo con la parrocchia, verrà riaperto il Belvedere di Folignano. I lavori di riqualificazione, ultimati lo scorso 2 settembre dalla ditta incaricata, hanno restituito piena sicurezza e funzionalità. La scorsa settimana sono state inoltre effettuate, con esito positivo, le prove di carico. "La riapertura del Belvedere era attesa da molto tempo – spiega il sindaco Matteo Terrani –. In occasione della festa patronale restituiamo ai cittadini un luogo caro e identitario, che diventa il simbolo di una nuova stagione di valorizzazione e rigenerazione urbana. Il capoluogo è la zona più vecchia, la più colpita dal sisma e anche quella che maggiormente ha risentito del degrado urbano. Per questo abbiamo concentrato le risorse nel capoluogo e siamo partiti dal Belvedere. Proseguiremo poi nelle altre zone strategiche di Folignano, ridisegnando spazi e donandogli una nuova veste per compiere un vero processo di rigenerazione urbana". La struttura è un edificio situato al centro del capoluogo. È stato realizzato negli anni ‘80, si presenta come un capannone industriale di scarso valore. Ampliato nei primi anni 2000 per ospitare la sala consiliare è rimasto opera incompiuta. Dopo una lunga attesa, torna finalmente a disposizione dei cittadini e delle famiglie. L’intervento è stato possibile grazie a un finanziamento Pnc di un milione e 160mila euro e rappresenta l’avvio di una nuova stagione di valorizzazione urbana. Il Belvedere fa parte di un progetto molto più ampio: nel complesso, sono stati stanziati circa 4,5 milioni di euro destinati alla rigenerazione del capoluogo. I materiali scelti per il Belvedere, travertino e pietra di Luserna, saranno utilizzati anche per Piazza Dari e per l’area davanti all’ex municipio.

