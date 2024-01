Domani sarà disinnescata la mina trovata alla Sentina

Arriveranno nella mattina di domani, gli esperti del gruppo "comfop nord" (comando forze operative) di Padova per disinnescare la mina terrestre rinvenuta nel pomeriggio di sabato 13 gennaio, in zona sentina a Porto d’Ascoli. La notizia è stata confermata ieri dalla prefettura di Ascoli Piceno, che coordina le attività di bonifica della zona con la collaborazione diretta della capitaneria di porto, competente per territorio. Si tratta di personale dell’alto comando multifunzionale dell’esercito con sede nella città di Padova.

Gli specialisti arriveranno

a San Benedetto per compiere l’operazione di recupero dell’ordigno bellico risalente, probabilmente, alla seconda guerra mondiale. Potrebbe trattarsi infatti, di una mina anti uomo M41 oppure di una mina anti carro di fabbricazione tedesca. Saranno, a ogni modo, gli artificieri a stabilire la tipologia dell’ordigno bellico. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che ha notato la mina a ridosso di uno steccato di legno, a pochi passi dalla spiaggia. Immediata l’ordinanza del sindaco Antonio Spazzafumo e la messa in sicurezza dell’area con una doppia recinzione, una vicina all’ordigno e l’altra a più ampio raggio.

ma.ie.