Domani sera andrà in scena ‘Caro De Andre’

Al Teatro delle Energie di Grottammare torna la ‘Notte degli Innamorati’ con la musica d’autore, organizzata dall’associazione Lido degli Aranci con il patrocinio del Comune. Domani sera alle ore 21.15 andrà in scena ‘Caro De Andre’ con il frontman Carlo Bonanni. Uno spettacolo che ha raccolto successi in tutta Italia con circa due ore di canzoni del mitico Faber. Il repertorio del cantautore genovese verrà riproposto conservando fedelmente gli arrangiamenti dei brani e utilizzando gli stessi strumenti che utilizzavano dal vivo i musicisti di De Andrè, compreso bouzouki, violoncello, violino e fisarmonica. Non sarà solo un concerto, ma anche e soprattutto un profondo e affascinante viaggio nel mondo interiore e artistico del grande Fabrizio. Sottotitolo dello spettacolo ‘I colori dell’amore’. I biglietti sono stati letteralmente bruciati in prevendita e a oggi ne sono rimasti poche decine in galleria. Infoline al 335.6234568