Domani sera la processione del Cristo Morto

Ogni anno migliaia di fedeli assistono con devozione alla storica processione del Cristo Morto a Monteprandone, che si terrà domani sera con partenza alle ore 21 dalla chiesa di San Nicolò, nel Borgo Storico di Monteprandone. Molti fedeli arrivano anche da fuori Comune per vivere un momento spirituale, di storia e di folklore. Sono oltre 300 le persone del paese che vestono i ruoli dei personaggi storici che compongono la processione, dalle pie donne ai portatori, dalla banda ai chierichetti. Nel 1846 la confraternita della Pietà e della Morte decise realizzare una preziosa bara che potesse essere l’orgoglio di tutti i cittadini e, nella sua bellezza, far contemplare e pregare il Cristo Morto. Fu così che l’ebanista Emidio Paci realizzò una statua di legno del Cristo morto che ebbe un costo di 33,21 scudi e l’anno successivo Sante Morelli preparò una bara di legno, a misura dei vicoli del paese, costata 60 scudi. Nel 1851 fu commissionata a Tito Boccachiodi la doratura della bara al costo di 55 scudi e nel 1855 fu completato l’ornamento con velluto, stoffe, frange d’oro e d’argento. Laspesa complessiva fu di oltre 220 scudi. Così maestosa, pesa 400 Kg, uscì in processione per la prima volta nel 1859 incantando i fedeli.