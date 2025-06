Domani sulla Rai le bellezze e i vicoli della città

Camper, in onda su Rai 1 dalle 12 alle 13:25 condotto da Peppone Calabrese, metterà in onda domani il servizio su Grottammare. Le telecamere hanno immortalato la bellezza e la storia del borgo durante le riprese effettuate la scorsa settimana, con protagonisti l’inviato Lorenzo Branchetti e il grottammarese Gianluca Traini. Insieme hanno percorso i vicoli più caratteristici, svelando angoli suggestivi e raccontando aneddoti legati a personaggi illustri, tradizioni e simboli identitari come l’arancio, presente anche nello stemma comunale.

L’annuncio è stato accolto con soddisfazione dall’assessore Lorenzo Rossi, che ha sottolineato il valore di questa ed altre attenzioni mediatiche: "Siamo lieti del fatto che ancora una volta la nostra città venga scelta da trasmissioni televisive di importanza nazionale. E ancora più dei complimenti entusiasti rivolti al nostro borgo da parte del conduttore e dello staff, che di certo non sono digiuni di visite in centinaia di località analoghe. Proprio in questi giorni verrà girato uno spot commerciale in città e già la settimana successiva, grazie a Borghi più belli d’Italia delle Marche, una travel blogger racconterà Grottammare sui social".