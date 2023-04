Domani Vanity Fair col Carlino

I nostri lettori domani troveranno una bella novità in edicola. Chi acquisterà una copia de il Resto del Carlino infatti ne riceverà gratuitamente una

anche del settimanale Vanity Fair. L’abbinamento tra il nostro quotidiano e una delle testate simbolo del gruppo Condé Nast va avanti con successo ormai da tempo, ogni martedì della settimana, incrociando i gusti di lettura di un pubblico sempre più eterogeneo.

Solo per la prossima settimana, però, si cambierà data:

l’uscita abbinata sarà anticipata a domani, giorno della Festa dei lavoratori.

Per quanto riguarda martedì 2 maggio, invece, come da tradizione, le redazioni saranno chiuse e il giornale non sarà in edicola.