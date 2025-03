Domenica a caccia di rifiuti. Torna la passeggiata ecologica

Una domenica dedicata alla tutela dell’ambiente e alla riscoperta del territorio. È questo l’obiettivo della Passeggiata Ecologica organizzata per domani, domenica 16 marzo, ad Ascoli Piceno dalle associazioni Plastic Free e Ascoli da Vivere, con l’intento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di piccoli gesti quotidiani per il benessere della città e dell’ambiente. L’appuntamento è fissato alle ore 10 presso il parcheggio situato al termine di Viale dei Platani. Da lì partirà il percorso che attraverserà tutto il viale per proseguire lungo la pista ciclopedonale, consentendo ai partecipanti di godere del verde cittadino, contribuendo allo stesso tempo a renderlo più pulito. Si tratta di una mattinata dedicata al volontariato ambientale, rivolta a persone di ogni età, durante la quale si potrà trascorrere del tempo all’aria aperta, fare nuove amicizie e impegnarsi concretamente per la propria città. "È importante educare soprattutto i più piccoli al rispetto dell’ambiente", spiegano gli organizzatori, "perché ogni gesto, per quanto piccolo, contribuisce in maniera significativa alla tutela del nostro pianeta". I promotori invitano tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo, muniti di guanti da lavoro e tanta energia per vivere insieme questa esperienza formativa e divertente. Per aderire alla passeggiata ecologica è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale dell’associazione Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/10479/16-mar-ascoli-piceno), dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie. Per chiarimenti, i cittadini potranno rivolgersi direttamente agli organizzatori Serena Valenti, Maria Rita Giovannelli e Giuseppe Cinti.

Emidio Lattanzi