Domenica a Centobuchi appuntamento con la mezza maratona

Fervono i preparativi a Centobuchi per la 34ª edizione della Maratonina che si terrà domenica 9 febbraio. La manifestazione fa parte del Criterium Piceni & Pretuzi e vedrà in campo un nutrito numero di partecipanti. L’evento, organizzato dall’Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi, è inserito nel calendario nazionale Fidal (livello bronze). Il tracciato principale è la mezza maratona di 21,097 km, recentemente omologato dalla Fidal. Sono previste anche due alternative: una non competitiva cronometrata di 11 km e una camminata ludico-motoria di 3 km, per chi desidera partecipare senza l’assillo del cronometro. La manifestazione avrà un testimonial d’eccezione: Denis Curzi, orgoglio sportivo di Monteprandone. L’atleta vanta 10 presenze in nazionale, un miglior tempo in maratona di 2h11’17’’: ha partecipato a maratone internazionali come quella di New York ed è stato campione italiano nel 2008. Le iscrizioni, disponibili online su Endu scadono a mezzanotte di giovedì.