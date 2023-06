Domenica al teatro dei Filarmonici Ghemon in concerto

Il teatro dei Filarmonici, domenica, alle 21, ospiterà Ghemon che per l’occasione presenterà il suo nuovo spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Defloyd con il patrocinio del Comune. ‘Una cosetta così’, questo il titolo dello spettacolo, non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno show comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Lo spettacolo vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Biglietto unico 20 euro. Info: 0736298770.

l. c.