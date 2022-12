Domenica al Ventidio il ’Gran concerto’

Come tradizione il primo gennaio (ore 21.30) il teatro Ventidio Basso ospiterà il ‘Gran concerto di Capodanno’. Protagonista sarà la grande musica classica eseguita dall’Orchestra Sinfonica Puccini diretta da Alfredo Sorichetti, e non mancherà la presenza del Coro Ventidio Basso diretto da Giovanni Farina. Tre i solisti che si esibiranno durante la serata: il soprano Annalisa Raspagliosi, il tenore Anzor Pilia e il basso Mirco Palazzi. Il concerto si aprirà con l’inno di Mameli e seguiranno brani tratti dalle grandi opere liriche da ‘Va, pensiero’ dal ‘Nabucco’ di Verdi a ‘Nessun dorma’ dalla ‘Turandot’ di Puccini, da ‘Casta diva’ dalla ‘Norma’ di Bellini a ‘Una furtiva lagrima’ da ‘L’elisir d’amore’ di Donizetti per chiudere con ‘Brindisi’ da ‘La traviata’ di Verdi. Per info sui biglietti: 0736298770.