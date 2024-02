Domenica appuntamento con il campionato di tiro con l’arco

Oltre ottanta atleti e decine di società sportive. Ascoli ospita il campionato regionale di tiro con l’arco olimpico, in programma domenica al palazzetto di Monticelli. Un appuntamento molto atteso, organizzato dalla società ‘Arcieri Piceni’ in sinergia ovviamente con la Fitarco, di cui è presidente regionale l’ascolano Raimondo Cipollini. A partire dalle 10, dunque, si susseguiranno numerosi tiri, con le gare che si concluderanno solo nel pomeriggio, quando poi andranno in scena le premiazioni. In gara, sugli ottanta atleti iscritti, ci saranno anche diversi ascolani che proveranno quindi a farsi strada e portarsi a casa delle medaglie. La gara, inoltre, metterà a disposizione anche dei posti, eventualmente, per i campionati italiani. "Sarà una bella vetrina per la nostra città e per tutto il territorio – spiega lo stesso Cipollini, che rappresenta un pezzo di storia per il tiro con l’arco a livello regionale –. Arriveranno ad Ascoli tante persone tra atleti, accompagnatori, genitori e appassionati. Sicuramente, sarà un successo e invito tutti ad assistere alle sfide perché l’ingresso è gratuito. Speriamo di riuscire a organizzare un altro importante evento anche per l’estate".