Domenica cambia la viabilità

Cambio di viabilità domenica prossima a Grottammare, in occasione della tappa della ’Tirreno Adriatico’. La polizia locale ha emanato un’ordinanza con le modifiche temporanee alla viabilità, a partire già dalle ore 11. Divieti di sosta, con rimozione, in via Marche, sul Lungomare De Gasperi e in alcune vie collegate come: via Toscanini, in ambo i lati, F.lli Rosselli; Bernini, nei pressi del distributore carburanti Agip; Ischia I, tratto compreso tra l’ingresso all’area Bowling e l’intersezione con via Marche; via Marche, in ambo i lati; Lungomare De Gasperi, in ambo i lati del tratto a sud dell’intersezione con Via Pantelleria. Divieto di transito, dalle ore 14 a fine passaggio della corsa in via Cuprense, Toscanini, S.S.16/via Montegrappa, S.S.16/via Bernini, S.S.16/via Ischia I, via Marche, via Pantelleria, Lungomare De Gasperi tratto a sud di via Pantelleria. In via Ponza senso unico di marcia nord-sud.