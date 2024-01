Domenica c’è ’Giochi in Grotta’

Domenica terzo e ultimo appuntamento con ’Giochi in Grotta’ nel centro sociale Ischia I. I volontari dell’associazione Spazio ludico torneranno con i loro giochi di ruolo e da tavolo per un altro pomeriggio di divertimento, aperto a tutte le età. Le sessioni di gioco si terranno dalle ore 16 alle ore 20. I partecipanti potranno mettersi alla prova con i giochi di ruolo, intrattenendosi con storie a tema fantasy. ’Giochi in Grotta’ è una rassegna di intrattenimento ludico nata come evento estivo nel centro storico con un’appendice invernale pure molto partecipata. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età. Nell’intento dell’Amministrazione comunale, c’è la duplice finalità di offrire occasioni di divertimento e momenti di socialità, oltre che di scambio intergenerazionale. Info e prenotazioni tavoli da gioco su www.spazioludico.it o via Whatsapp al numero 340.3418349.