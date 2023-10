Domenica c’è il ’Cupra per l’ambiente festival’

Anche quest’anno a Cupra Marittima si svolgerà il ’Cupra per l’ambiente festival’, previsto per domenica. Un’iniziativa che l’Amministrazione porta avanti dal 2018, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti all’origine e promuovere una gestione responsabile delle risorse tra i cittadini e gli esercizi commerciali. Per perseguire tali obiettivi il Comune di Cupra ha aderito alla Strategia Rifiuti Zero già dal 2017. Alle 10 si terrà l’incontro dei Comuni marchigiani a Rifiuti Zero ’Dalla rivoluzione ecologica alla rivoluzione economica: sindaci e amministratori a confronto’. Alla tavola rotonda parteciperanno Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e vincitore del Goldman Environmental Prize, Nobel alternativo per l’ambiente e Paul Connett, fondatore del movimento Zero Waste mondiale. Introduce Alessio Piersimoni, sindaco di Cupra con l’intervento di Stefano Aguzzi, assessore all’ambiente della Regione Marche. A seguire ci sarà la premiazione delle attività commerciali e degli uffici che si sono distinti per l’impegno a ridurre i rifiuti sottoscrivendo un disciplinare del progetto Cupra per l’ambiente.