Domenica c’è la Granfondo San Benedetto

Si apre all’inclusione la 16esima edizione della Granfondo San Benedetto del Tronto, che sarà prova del circuito Granfondo Marche, Campionato Nazionale di Gran Fondo e Medio Fondo dell’Acsi e Alé Adriatico. Non a caso, la serie di eventi collaterali della manifestazione in programma domenica 30 marzo, organizzata dalle Asd Bicigustando e Sbt Team giovedì 27 marzo si apriranno con il convegno ’Forza e Inclusione: lo sport senza barriere’, in programma alle 10 e alle 15.30, presso l’Auditorium Tebaldini, per un momento di incontro e di confronto sul ruolo della donna nello sport e sulle barriere da abbattere attraverso i racconti e l’esperienza di atleti paralimpici, tra i quali le medaglia d’oro e bronzo a Parigi 2024, rispettivamente Assunta Legnante e Ana Maria Vitelaru, il famoso Gianluca Panichi, ex ciclista in carrozzina che compie salite impossibili come lo Stelvio e altre, Davide Cassani ex Ct della Nazionale ciclismo e Pierpaolo Addesi, Ct nazionale Ciclismo Paralimpico. "E’ un anno zero, proprio per la nostra apertura all’inclusione", ha detto Sonia Roscioli in apertura della presentazione, coordinata dal giornalista e atleta Andrea Barchiesi, mentre il Sindaco Antonio Spazzafumo ha sottolineato la "valenza su più fronti e la costante crescita di partecipanti".

Presenti nella sala consiliare comunale anche il senatore Guido Castelli, il consigliere regionale Andrea Assenti e la dottoressa Anna Rita Cinaglia, presidente dell’associazione Marche Living. Sempre all’Auditorium Tebaldini venerdì 28 alle ore 16.30 è in programma ’Educational Slow Food’ sui cambiamenti climatici e cibo: come salvaguardare il futuro della nostra alimentazione, al quale eccezionalmente parteciperà Carmine Orlandi, nutrizionista della Lazio, e diversi campioni paralimpici. Sabato 29 marzo la bicicletta sarà protagonista tutta la giornata, a partire dalle ore 10, con apertura area expo che proporrà stand espositivi, mercatini locali e prodotti artigianali, in piazza Giorgini: appuntamento con la Pedalata Rosa, alle 16, in collaborazione con le associazioni Giustizia Donna e Marche Living, per sensibilizzare i partecipanti alla Gran Fondo ed il pubblico contro la violenza di genere, la gimkana per bambini, il concerto con gruppi giovani del territorio (17.30). Sono due i tragitti della GF, lungo e medio, con partenza domenica alle 8.30 da Viale Buozzi, porteranno a Campofilone per poi dividersi a 35 km.

Stefania Mezzina