Domenica c’è la passeggiata alla scoperta della Concola di Cupra

Continua la promozione della Concola De.Co. di Cupra Marittima. Domenica prossima, con partenza alle 10 dal parcheggio "Saccoccia", si terrà una "Passeggiata 19.2 nello specchio di mare della Concola cuprense" di 3,5 chilometri, fino al porticciolo della piccola pesca per una iniziativa ambientale e culturale fiancheggiando il tratto di mare dove si pesca la rinomata Concola cuprense. La partecipazione è libera ma serve una preventiva comunicazione per il servizio del bus navetta che riporterà i partecipanti nel parcheggio luogo di partenza. Durante la camminata saranno spiegate le peculiarità della Concola prodotta in quel preciso tratto di mare, con informazioni sulla pesca e la commercializzazione del prodotto a Denominazione Comunale. Alle ore 13, chi vuole, prenotando allo 0735.777211, può fermarsi a pranzo al costo di 25 euro per degustare il Soutè di concole De.Co, Cozze alla Rivamare, Bruschette concolate, spaghettone tradizionale cuprense alla Concola De.Co., Frittura mista dell’Adriatico con insalata, sorbetto ai fichi d’ottobre, acqua, vino caffè. "L’amministrazione collabora a questa iniziativa tesa a far conoscere il prodotto ai cittadini cuprensi e dei paesi limitrofi – spiega il vice sindaco Lucio Spina – Prima di andare a promuoverlo fuori serve la consapevolezza del territorio su questa peculiarità che lega la cittadinanza cuprense a una tradizione storica. I piatti serviti al Rivamare saranno preparati secondo il disciplinare che abbiamo dato a tutti ristoranti di Cupra".