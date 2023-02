’Domenica degli amici’ ad Offida

Tutto è pronto a Offida per la Domenica degli amici, l’evento che annuncia l’inizio delle celebrazioni del carnevale storico. C’è tanto fermento dopo due anni di stop determinati dalla pandemia da Covid. In mattinata molti visitatori si ritroveranno nei locali della cittadina per gustare i piatti tipici della tradizione e nel pomeriggio grande festa in piazza del Popolo con musica, canti e balli, ma soprattutto in compagnia delle congreghe con il tradizionale inno del Carnevale storico di Offida ‘Addio Ninetta addio’. Nella giornata di oggi sono previste molte presenze, l’auspicio è che si possa tornare al clima di festa del passato nel pieno rispetto della tradizione. Divertirsi è importante, ma rispettando la cittadina e le sue tradizioni.