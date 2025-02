Domenica degli amici, subito boom. Il Piceno si tuffa nel Carnevale

Con la ‘Domenica degli Amici’ si è ufficialmente aperto il Carnevale di Offida, ma l’appuntamento è stato festeggiato un po’ in tutto il Piceno con tante tavolate nei ristoranti della zona. Una tradizione che si è rinnovata nel tempo e che ha visto ieri la presenza nello storico borgo di Offida di tantissime persone con ristoranti, osterie e trattorie prenotati già da tempo e che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Tempo di festa, canti, danze e banchetti, fuoco e allegria, eccesso e follia. La ‘Domenica degli Amici’ nella manifestazione offidana, precede di due settimane il Carnevale, il cui inizio ufficiale è Giovedì Grasso, quando il sindaco Luigi Massa, consegnerà le chiavi della città alle congreghe, il cuore pulsante della kermesse che ogni hanno richiama migliaia di persone da tutta la regione e dal vicino Abruzzo. "Nessuna cosa è bella da vivere – ha dichiarato proprio il sindaco Massa – se non si hanno amici con cui condividerla. Una domenica, quella vissuta, tra le più belle perché gli amici riempiono la vita". E così ieri pomeriggio dopo il luculliano pranzo consumato, ci si è ritrovati tutti in piazza con la fanfara della ‘Congrega del Ciorpento’ che è uscita rumorosa dal portone del cinquecentesco palazzo Mercolini per annunciare che si è entrati in pieno clima carnevalesco. L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Offida hanno messo a disposizione bus navetta gratuiti che sono partiti ogni 15 minuti circa da: Piazza Fratelli Cervi a Borgo Miriam, Piazza Pavarotti a Santa Maria Goretti per cercare di evitare che la lunga fila di auto in sosta potesse creare problemi alla circolazione viaria. Il servizio ha funzionato fino alle ore 22 e sarà disponibile anche durante il Bove Finto, venerdì 28 febbraio e Martedì Grasso, 4 marzo, sempre dalle 14 alle 22 in occasione della cerimonia de ‘Li Vlurd’: il grande falò che, per esorcizzare le paure, le brucia. Come detto, ‘La Domenica degli Amici’ è stata festeggiata un po’ in tutto il Piceno. Alla ‘Locanda del Medioevo’ ad Ascoli il titolare Gianluca Oggiani ha proposto un menù tipico di Carnevale mentre ad animare il pomeriggio è stato DJ Stracco, che ha fatto ballare e cantare con il karaoke tutti i presenti. Si è festeggiato al ristorante dell’Hotel Villa Pigna, da Capitan Giacomo e al Belvedere di Castel San Pietro a Palmiano con menu a base di baccalà. Insomma è stata festa vera.

Valerio Rosa