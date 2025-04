Domenica delle Palme inclusiva

Una celebrazione particolare, quella che si è svolta la ‘Domenica delle Palme’ a Piazza Roma, alle porte della chiesa di Santa Maria della Carità (detta ‘chiesa della Scopa’). La messa è stata presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri e accompagnata dai diaconi e i sacerdoti. Alla celebrazione hanno partecipato, infatti, i fedeli del centro storico e una folta delegazione di 100 persone sorde provenienti dalle regioni di Abruzzo e Marche facenti parte dell’Ente Nazionale Sordi Marche, dell’associazione Sordapicena di San Benedetto e del Movimento Apostolico Sordi di Sulmona-L’Aquila. Al termine della benedizione il popolo si è diretto in processione verso piazza Ventidio Basso dove la celebrazione è proseguita con la liturgia della Parola e quella eucaristica. L’intera celebrazione è stata tradotta in Lingua dei Segni Italiana (Lis) attraverso il servizio d’interpretariato disposto dalla Pastorale diocesana delle persone con disabilità diretta da don Giorgio Del Vecchio. Le interpreti Monica Illuminati, Antonella Illuminati e Selenia D’Intino, ai piedi del palco, hanno reso accessibile la partecipazione attiva delle persone sorde che, in tutta Italia, hanno celebrato il precetto pasquale.