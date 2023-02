Domenica di corsa con Maratonina di Centobuchi

Torna anche la Maratonina di Centobuchi, classica manifestazione podistica del territorio che quest’anno è giunta alla 32ª edizione. Domani, alle 9.15, sarà dato il via alla gara agonistica di 10,1 km, organizzata dall’Asd Avis Monteprandone Podistica Centobuchi, con il patrocinio dal comune di Monteprandone e dalla Provincia di Ascoli, valevole per il Grand Prix strada Fidal Marche. La gara si svolgerà su un percorso cittadino interamente pianeggiante con partenza da piazza dell’Unità a Centobuchi. Sono previste anche una ludico motoria sullo stesso percorso e una ludico motoria più corta, di 3 chilometri. Sono diversi gli atleti di punta, sia in campo femminile che in quello maschile, che si presenteranno al via. Al primo assoluto sarà assegnato il 10° trofeo Avis Monteprandone. Testimonial della gara sarà Denis Curzi, atleta nato e cresciuto a Monteprandone, che ha portato lustro alla comunità e che può vantare, 10 presenze nella nazionale italiana di atletica, con un personale di 2h11’17’’ in Maratona, nonché campione italiano maratona nel 2008. Obiettivo 600 presenze, numeri pre pandemia.